Prova costume: la miglior dieta ed integratore naturale

Pochi condimenti, il consumo di frutta e verdura aiutano a tenersi in forma e leggeri per la prova costume.

Le giornate al mare sono molto belle, ma sicuramente preoccupano anche molto. In base a un sondaggio, sono in molti a soffrire la prova costume, per cui cominciano a prepararsi fin da ora per arrivare in forma perfetta all’appuntamento fatidico. Per questo momento, è bene seguire la miglior dieta che possa donare i giusti benefici e tornare in forma.

Prova costume

Si tratta di un momento che spaventa tutti quanti, ma la prova costume non deve allarmare o creare panico, ma è semplicemente un modo per prendersi cura della propria forma fisica in vista dell’appuntamento con il mare. In modo leggero e con i giusti accorgimenti è sicuramente possibile tornare in forma.

Si tratta di un appuntamento che accomuna sia donne che uomini e che permette di sfoggiare il proprio fisico, soprattutto se durante l’anno si è riusciti a seguire alcune accortezze per mantenersi in linea. Alcuni preferiscono prepararsi in anticipo, a cominciare già da questi giorni, mentre altri aspettano gli ultimi mesi o giorni dell’anno.

Non ci sono accorgimenti e consigli che siano validi per tutti, ma è molto importante arrivare preparati alla prova costume cominciando a buttare giù qualche chilo. Si comincia infatti a tonificare e modellare il corpo, non solo con la giusta alimentazione, ma anche con l’allenamento e attività fisica che non deve mai mancare.

Basta anche solo una mezz’ora di camminata o di corsa a una buona andatura tutti i giorni, preferibilmente al mattino o la sera, per tenersi in forma e arrivare pronti all’appuntamento con la spiaggia. Molto importante giocare d’anticipo prediligendo alimenti ipocalorici e sani mettendo al bando i condimenti e cibi troppo grassi.

Prova costume: miglior dieta

Per essere in forma in vista della prova costume e dell’appuntamento con la spiaggia, in generale, è bene affidarsi a un regime che sia equilibrato, bilanciato e sano. Tra i tanti programmi dimagranti, il migliore da seguire è la dieta mediterranea che, in queste occasioni, si rivela una perfetta alleata per essere in forma rapidamente.

Un regime che è l’ideale, non solo per una serie di benefici che apporta all’organismo, vedi aumento della longevità, diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari o diabete oppure obesità, ma anche perché è un vero e proprio modello di stile di vita da seguire per essere pronti per il mare. Un modello che fa bene alla salute.

Un tipo di dieta e di stile di vita che, secondo gli esperti, bisognerebbe seguire tutto l’anno dal momento che si basa su una serie di nutrienti come la frutta e la verdura, oltre al consumo di pochi grassi. Le insalate miste, il pesce crudo, insieme alle verdure di stagione, sono assolutamente parte integrante di questo regime.

In base al parere dei professionisti, seguire la dieta mediterranea è il modo migliore per tornare in forma per via dei nutrienti e degli elementi che la compongono. Molto importante, non solo i cibi da consumare, ma anche limitare le porzioni e la quantità usando pochi condimenti. Si consiglia poi di optare per prodotti che siano freschi e genuini.

Prova costume: integratore naturale

Alla miglior dieta si deve anche abbinare il miglior integratore naturale che permette di essere in linea e ritrovare la forma perduta in vista della prova costume. Un integratore come Spirulina Ultra di origine italiana in vendita in compresse permette di eliminare i chili di troppo grazie ai componenti naturali al suo interno.

Una formula che è considerata efficace e consigliata anche da nutrizionisti e consumatori dal momento che riduce l’apporto calorico e il fabbisogno quotidiano. Smaltisce i grassi in eccesso stimolando così il lavoro del metabolismo. Sazia in modo da non eccedere ai pasti e permette di favorire la depurazione per le proprietà detox.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è utile anche perché si basa su componenti naturali che sono privi di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale. Tra questi, vi è l’alga spirulina che permette di bloccare i cumuli adiposi impedendone la formazione e la gymnema che velocizza il metabolismo di carboidrati e lipidi diminuendo il senso di fame.

Una o due compresse poco prima dei pasti sono la posologia consigliata per questo tipo di integratore da assumere con un po’ di acqua.

Ordinare questo prodotto è facile poiché esclusivo e originale, quindi non reperibile nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale dove si compila il form con i dati personali attivando la promozione di 4 confezioni a 49,99€ invece di 200. Il pagamento avviene con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.