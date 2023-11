Questa mattina, 3 novembre, in provincia di Viterbo, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni sarebbe morta la scorsa notte, forse travolta da più treni.

Provincia di Viterbo, trovato corpo senza vita di una donna: indagini in corso

Nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre 2023, a poca distanza dai binari della linea che collega Tarquinia a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria di Civitavecchia, che hanno subito aperto le indagini.

Trovato corpo di una donna nel Viterbese: i dettagli

Dai resti umani ritrovati è emerso che il cadavere apparterrebbe ad una donna. Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro quando possa essere avvenuto l’incidente, ma la morte potrebbe risalire alla scorsa notte. Le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo sono pessime e sarà difficile ricostruire con esattezza cosa possa essere accaduto. Secondo una prima occhiata non si esclude che possa essere stato travolto da più di un treno in corsa. Intanto, gli agenti stanno indagando anche per risalire all’identità della donna.