Putin ha nascosto la famiglia in Svizzera: l'indiscrezione li vede al sicuro in uno chalet segreto.

Mentre la guerra in Ucraina continua a imperversare, il presidente Vladimir Putin ha messo al sicuro la sua famiglia. Stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe nascosto la compagna e i figli in un luogo top secret in Svizzera, protetto anche da eventuali attacchi nuclerari.

Stando a quanto sostiene Page Six, Vladimir Putin ha nascosto la famiglia in Svizzera. Sembra che il presidente della Federazione Russa, prima dello scoppio della guerra in Ucraina, abbia fatto portare al sicuro i suoi affetti più cari. L’uomo avrebbe trasferito la compagna Alina Kabaeva e i loro figli sul suolo svizzero, in uno chalet segreto e al riparo da ogni tipo di pericolo. Ovviamente, non sarebbero soli, ma accompagnati da personale di sicurezza appositamente addestrato.

La famiglia di Putin ha il passaporto svizzero

La famiglia di Putin sarebbe stata nascosta in Svizzera perché è qui che Alina Kabaeva avrebbe messo al mondo tutti i pargoli. Sembra, infatti, che loro abbiano il passaporto svizzero. Su Page Six si legge:

“La famiglia di Putin è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora”.

Anche se il presidente russo e la compagna non hanno mai confermato le indiscrezioni, sembra che abbiano messo al mondo quattro figli: due gemelle e due ragazzi, tutti nati in Svizzera.

L’indiscrezione su un altro nascondiglio

Secondo il DailyMail, invece, Putin avrebbe nascosto la sua famiglia in una ‘città sotterranea’ in Siberia. Si tratterebbe di un lussuoso bunker hi-tech sui monti Altai, progettato appositamente per la protezione in caso di guerra nucleare.

Alina Kabaeva, una delle maggiori stelle della ginnastica ritmica russa, nel 2014 è diventata Presidente del consiglio di amministrazione del Nation Media Group e potrebbe lavorare anche dalla Siberia. Questa azienda controlla diverse agenzie di stampa e televisioni, motivo per cui è scontato pensare che la donna sia completamente d’accordo con le mosse politiche dello Zar di ghiaccio.