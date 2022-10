Vladimir Putin incontra il capo dell’Aiea Rafael Grossi a Mosca: il leader russo si è detto pronto a discutere di questioni di “reciproco interesse”.

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato Rafael Grossi, capo dell’Aiea, a Mosca. Durante il meeting, ha affermato di essere “aperto al dialogo” per risolvere il problema della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Putin incontra il capo dell’Aiea a Mosca: “Aperto al dialogo su Zaporizhzhia”

A Mosca, si è tenuto un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) Rafael Grossi. Nel corso dell’incontro, il leader del Cremlino ha affermato di essere “aperto al dialogo” sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina.

“Siamo molto felici di vederla e saremo felici di discutere tutte le questioni che sono di reciproco interesse, o che forse destano preoccupazione, ad esempio, la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia“, ha affermato il presidente Putin, accogliendo il capo dell’Aiea.”In ogni caso, siamo aperti a questo dialogo e sono felice di vederla”, ha ribadito.

La replica di Grossi

Putin, poi, ha anche constatato che “oggi ci sono elementi di eccessiva politicizzazione di tutto quello che è collegato all’attività nucleare” e ha espresso la speranza che si possa cominciare a “ridurre la retorica e portare la nostra cooperazione ad un livello normale”.

A margine dell’incontro, il capo dell’Aiea ha descritto il colloquio con il presidente russo come un passo “molto importante e indispensabile”. A questo proposito, infatti, Grossi ha precisato che “noi dobbiamo affrontare questioni legate alla sicurezza nucleare, in particolare quella della centrale di Zaporizhzhia”.

Infine, rivolgendosi a Putin, ha detto: “Io mi sto impegnando per cercare di evitare un incidente nucleare che sarebbe dannoso in generale e in particolare per la regione”.