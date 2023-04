Quanti giorni è durato il Grande Fratello Vip 2023? Chi sono i concorrenti che sono rimasti più a lungo in Casa?

Il Grande Fratello Vip 2023 è iniziato nel mese di settembre del 2022 e ha chiuso i battenti sei mesi dopo. Quanti giorni è durato il reality più spiato d’Italia condotto da Alfonso Signorini?

Quanti giorni è durato il Grande Fratello Vip 2023?

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha aperto i battenti il 19 settembre 2022. Il reality più spiato di Italia, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini, ha messo a segno un nuovo record: si tratta della stagione più lunga della storia. Alcuni dei concorrenti che hanno accettato di diventare Vipponi, come la vincitrice Nikita Pelizon, sono rimasti in Casa per ben sei mesi e mezzo. La domanda sorge spontanea: quanti giorni è durato il Grande Fratello Vip 2023?

Grande Fratello Vip 2023: l’edizione record

Il Grande Fratello Vip 2023 è durato ben 197 giorni. Come già sottolineato, è iniziato il 19 settembre 2022 e ha chiuso i battenti il 3 aprile dell’anno seguente. In tutto questo tempo, Signorini ha potuto contare sull’aiuto delle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e su quello dell’esperta del web Giulia Salemi.

Grande Fratello Vip 2023: chi sono i concorrenti che sono rimasti più a lungo?

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2023 che sono rimasti più a lungo nella Casa sono Nikita Pelizon, Alberto De Pisis e Giaele De Donà. La vincitrice ha collezionato 197 giorni, mentre gli altri due 193.