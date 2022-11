Quarto Grado, il giallo di Saman: il mistero delle ricerche

Nel corso della puntata di Quarto Grado, in onda venerdì 25 novembre 2022, si è parlato del giallo della morte di Saman.

Quarto Grado, il giallo di Saman: il padre in tribunale

In occasione della puntata di Quarto Grado di venerdì 25 novembre 2022 sono state mostrate le immagine del padre di Saman Abbas in tribunale. L’uomo davanti ai giudici in Pakistan avrebbe detto che la figlia è ancora viva. Per l’uomo è stata richiesta l’estradizione per dar inizio all’iter processuale nei suoi confronti.

Quarto Grado, il giallo di Saman: che fine ha fatto la madre

Sempre nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 25 novembre sono state trasmesse le immagini del casolare. A tal proposito si è cercato di dare una risposta al motivo per cui i cani da ricerca non sono riusciti prima a trovare il corpo. Per quel tipo di ricerca, è stato spiegato, i cani hanno bisogno di non essere ad una distanza elevata, altrimenti non riescono ad individuare il corpo.

Ci si è chiesto inoltre dove si nasconde la madre di Saman, ovvero Nazia Shaheen che era tornata in Pakistan con il marito subito dopo la scomparsa della figlia.

Al momento non ci sono ancora tracce della mamma di Saman.