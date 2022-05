Radio Italia Live, Blanco chiude il concerto e si scatena con i fan

Grande successo al concerto Radio Italia Live per Blanco. L'artista chiude con "Notti in bianco".

Blanco infiamma il palco di Radio Italia Live, concerto che si è tenuto ieri, 21 maggio 2022, a Milano in Piazza del Duomo. Il giovane bresciano ha solo 19 anni ma si può definire già un animale da palcoscenico.

Blanco chiude il concerto Radio Italia Live

Dopo aver vinto l’edizione di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con la canzone “Brividi“, ha conquistato il palco dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. In quel caso solo un sesto posto ma un palazzetto intero che cantava la sua canzone che ha letteralmente fatto venire i brividi a tutti. Ieri sera, l’instancabile Blanco ha conquistato anche il palco di Radio Italia Live a Milano dove ha chiuso il concerto ed ha ipnotizzato la folla rendendola partecipe della sua esibizione.

Il pubblico va in estasi

Blanco aveva un’energia pazzesca, correva per il palco e cantava senza fermarsi un attimo. Parlava anche con il pubblico, che ha ringraziato più volte. Insieme a lui, sul palco, anche l’amico e produttore Michelangelo. Il pubblico è andato in estasi con le sue canzoni più note: dall’emozionante “Blu celeste” alla bellissima “Finchè non mi seppelliscono“. Blanco ha chiuso il concerto con la sua canzone più celebre, ossia “Notti in bianco“.

La richiesta che ha fatto al pubblico è stata: “Ragazzi, questo è l’ultimo pezzo, voglio sentirvi tutti cantare, voglio che vi scateniate“. Terminata l’esibizione, poi, Blanco ha salutato il pubblico dicendo: “Io non sono nessuno, è solo grazie a voi. Ora andate a spaccare, che è sabato!“.

Blanco e quel riferimento alla pandemia

Non è mancato il riferimento alla pandemia, che ha messo in ginocchio tutto il settore dello spettacolo: dal teatro alla musica.

In quel caso, Blanco, ha urlato tutta la sua soddisfazione di essere su un palco dopo che per due anni nessuno si è mai potuto esibire. A tal proposito e senza mezzi termini, il giovane artista ha detto: “Quanto c***o è bello vedervi qui dopo due anni di fo***to Covid. Quanto è bello vedervi abbracciati, ragazzi“.