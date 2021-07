Raffaella Carrà, l’ultimo messaggio ai fan per l’estate: “Auguro un ritorno alla normalità”

Nell'incredulità generale per la sua scomparsa, ecco qual è stato l'ultimo messaggio della divina Raffaella Carrà dedicato ai tanti suoi fan

È dello scorso 18 giugno l’ultimo messaggio su Twitter della compianta Raffaella Carrà, che nello stesso giorno compiva 78 anni. La diva nostrana aveva di fatto risposto all’immenso affetto dei fan che l’avevano sommersa di messaggi d’auguri e d’amore.

Grazie a tutti! Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità❤️🌞😘 — Raffaella Carrà (@raffaella) June 18, 2021

Raffaella Carrà saluta i fan

L’ultimo messaggio pubblico della popolarissima cantante ai fan è dunque avvenuto in un momento in cui già sapeva di essere gravemente malata. Pare addirittura, secondo alcune indiscrezioni, che lei stessa avesse dato direttive per il suo funerale.

Spentasi alle ore 16.20 di lunedì 5 luglio 2021, nelle sue ultime disposizioni pare che Raffaella avesse chiesto “una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri”.

A distanza di 17 giorni da quel tweet pieno di speranza e di fiducia nel futuro, la mitica Carrà si è spenta per andare “in un mondo migliore”, come dichiarato dal suo compagno di una vita Sergio Japino.

Al vertice dello star system mondiale, Raffaella Carrà ha sempre mostrato una volontà ferrea fino all’ultimo, non lasciando trapelare nulla della sua profonda sofferenza. Si è trattato dell’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico che l’ha sempre seguita, per fare in modo che il suo personale calvario non turbasse il meraviglioso ricordo di lei.