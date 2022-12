Raffaella Fico, la querela a Soleil: "L'ho rivista di recente"

Raffaella Fico ha rotto il silenzio sui suoi rapporti con Soleil Sorge, che aveva annunciato di aver querelato dopo la sua esperienza al GF Vip.

Raffaella Fico: la querela a Soleil Sorge

Nonostante la sua partecipazione al GF Vip sia durata ben poco, Raffaella Fico è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality show, dove ebbe un acceso scontro con l’influencer Soleil Sorge, che si rivolse a lei con il termine “b*tch”. La Fico non digerì quanto affermato dall’influencer e minacciò di sporgere una querela, versione che ha poi confermato pochi mesi dopo la fine del programma.

Adesso, a distanza di oltre un anno, la Fico ha fatto sapere che in realtà non avrebbe sporto alcuna querela e ha anche confessato di aver recentemente rivisto Soleil Sorge a un evento a cui ha partecipato in compagnia di Alex Belli e Delia Duran.

“La situazione con Soleil? A dire il vero nemmeno ho notato che ci fosse all’evento a cui ero la settimana scorsa. L’ho intravista a colazione forse.

Ero con Alex e Delia e siamo stati benissimo. Lei non l’ho vista bene e non ci siamo nemmeno guardate. Se l’ho querelata? No, non più non l’ho più fatto. Poi ti dispiace per l’altra persona, viene fuori la parte umana quando devi firmare“, ha ammesso.

Anche Soleil Sorge aveva fatto sapere di non aver ricevuto alcuna querela da parte della showgirl e in tanti si chiedono se la vicenda avrà in futuro ulteriori sviluppi.

Al momento sulla questione tutto tace e sembra che le due siano completamente indifferenti alla questione.