Ragazza morta di ritorno dal concerto di Ernia: la reazione del rapper

Stella aveva solo 19 anni anni, è morta mentre tornava dal concerto di Ernia, la commozione del rapper: "Non ho parole".

Stella Mutti era una ragazza di 19 anni, si trovava assieme al fidanzato Ivan al concerto del rapper Ernia. Dopo una serata passata all’insegna dell’allegria e della soddisfazione per aver visto l’esibizione del suo artista preferito, la ragazza è morta durante il ritorno a casa.

Ernia, saputo della terribile notizia, si è commosso per la perdita di una ragazza così giovane con tutta la vita davanti. Non ha parole. Stella era sul motorino assieme al suo ragazzo. Si sono scontrati con un’auto guidata da un 25enne. Quest’ultimo è risultato positivo ad alcol e droga. Ivan è sopravvissuto al sinistro, Stella no. I due ragazzi si erano messi insieme da circa un mese.

Morta di ritorno dal concerto di Ernia: la dedica del rapper su Instagram

La triste storia di Stella Mutti ha commosso anche il rapper Ernia che ha dedicato una storia su Instagram alla 19enne deceduta: “Dopo essere venuta al mio concerto a Brescia, Stella ha perso la vita in un incidente stradale causato da un automobilista ubriaco. Sono addolorato e non ho parole. Il mio pensiero va alla famiglia e agli amici”.

Stella Mutti: una ragazza che amava vivere

Come informa Leggo, Stella Mutti amava viaggiare, praticare yoga e parlare lingue straniere.

Si era diplomata al liceo sportivo di Brescia e prima di iniziare l’università voleva viaggiare fuori dall’Italia per conoscere il mondo. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici e conoscenti.