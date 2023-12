Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, si è scagliato contro il manager di Pino Insegno. Diego Righini ha parlato con tono polemico della questione legata alla conduzione de L’Eredità.

Rai: l’Ad Sergio contro il manager di Pino Insegno

Ancora polemiche in casa Rai. L’Ad Roberto Sergio ha replicato a Diego Righini, manager di Pino Insegno, che nei giorni scorsi ha parlato della questione legata alla conduzione de L’Eredità. A suo dire, il quiz show sarebbe stato strappato al suo assistito da Marco Liorni in modo poco pulito. L’amministratore delegato di Viale Mazzini, però, non ci sta e tira in ballo gli avvocati.

Roberto Sergio tira in ballo gli avvocati

Sergio, raggiunto da LaPresse, ha tuonato:

“In una giornata in cui avremmo dovuto parlare degli straordinari risultati di ascolto del weekend della Rai, in particolare di The Voice Kids e Ballando con le stelle col 25% di share, e di una pagina straordinaria di servizio pubblico realizzata dall’inchiesta di Monica Maggioni a In mezz’ora di oggi, ancora una volta la Rai si trova a dover replicare alle continue dichiarazioni polemiche e prese di posizioni che sono francamente non più accettabili. La prima riguarda le dichiarazioni di Diego Righini, il manager di Pino Insegno. A riguardo ho già dato mandato, alla Direzione legale della Rai, di approfondire quanto dichiarato dal manager per gli opportuni provvedimenti”.

Rai, cosa ha detto il manager di Pino Insegno per far arrabbiare Sergio?

E’ bene sottolineare che ad Insegno è stato tolto un programma, ma ne ha preso un altro. Al posto de L’Eredità condurrà Reazione a catena. Ma cos’ha detto il manager di Pino Insegno per far arrabbiare tanto l’Ad Rai Roberto Sergio? Diego Righini, raggiunto da TvBlog, ha dichiarato: