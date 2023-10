Rai1, Eleonora Daniele interrompe la diretta per un annuncio importante

Rai1, Eleonora Daniele interrompe la diretta per un annuncio importante

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha interrotto la sigla di chiusura per un annuncio speciale

La trasmissione Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele, è andata in onda su Rai1 come ogni giorno. La padrona di casa, tuttavia, ha interrotto la sigla conclusiva per ricordare una giovane vittima delle foibe.

Storie Italiane è tornata in onda giovedì, dopo la piccola pausa di ieri. In occasione della giornata dedicata alla festa di San Francesco d’Assisi, infatti, al suo posto era stata trasmessa una puntata speciale di A Sua Immagine. Oggi, invece, la conduttrice Eleonora Daniele ha accolto nuovamente i suoi ospiti nel celebre salotto televisivo, per commentare insieme i principali fatti di cronaca.

L’eredità di Gina Lollobrigida

Uno degli argomenti clou del programma è il processo ad Andrea Piazzolla, per l’eredità dell’attrice e showgirl Gina Lollobrigida. Gli ospiti, tuttavia, si sono anche soffermati sulla tragedia avvenuta a Mestre, dove un pullman è precipitato giù dal cavalcavia. Il drammatico bilancio è di 21 morti. La puntata si è infine chiusa con una sentita intervista alla giornalista e conduttrice televisiva, Alda D’Eusanio, in cui ha rivelato di essere stata vittima di un tragico incidente, dieci anni fa, e di essere “viva per miracolo”.

L’annuncio di Eleonora Daniele

Al termine della trasmissione, dopo i consueti saluti e ringraziamenti, è partita la sigla conclusiva. Proprio sul brano “Storie di tutti i giorni” di Riccardo Fogli, la Daniele è improvvisamente intervenuta. “Chiedo alla regia di togliere la sigla, grazie, devo fare un ricordo importante” ha detto la presentatrice. “Nella giornata di oggi si celebra il ricordo di Norma Cossetto” ha continuato “Norma era una giovane studentessa istriana. È stata torturata, violentata e gettata poi in una foiba: è successo nel 1943”. Il ricordo della conduttrice è andato ad una ragazza di soli 23 anni, uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani.