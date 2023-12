Il direttore generale dell’Ufficio governativo per i media di Gaza ha dichiarato ad Al Jazeera che più di 700 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia nelle ultime 24 ore.

Gaza, Israele: “Dobbiamo smettere di fare accordi con il diavolo“

Con la fine della tregua umanitaria, Benyamin Netanyahu ha affermato che “La guerra proseguirà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi“, aggiungendo che gli ostaggi sono “prigionieri dal Diavolo” e che quindi qualsiasi negoziato sarebbe inutile. La ripresa dei bombardamenti ha fatto salire a oltre 1,5 milioni il numero di persone che sono state sfollate nell’enclave. Più di 30 residenti sono stati uccisi nei raid aerei israeliani di questa mattina, che hanno preso di mira le città meridionali di Khan Younis e Rafah. Centinaia di persone sono ancora bloccate nelle aree colpite, poiché le strade principali sono state distrutte o pesantemente danneggiate. Da venerdì, l’IDF aveva diffuso volantini che invitavano i civili a lasciare le città. Ai residenti veniva chiesto di scannerizzare il codice QR presente sui fogli e identificare la propria zona per poter seguire le istruzioni dell’esercito in caso di attacco. Per i palestinesi di Gaza tuttavia non è scontato farlo, considerata la connessione internet estremamente limitata e l’interruzione delle linee di comunicazione.

Aumentano le violenze in Cisgiordania

Dopo alcuni giorni di relativa calma, si è verificata una nuova escalation di violenza contro i coloni nella Cisgiordania occupata, in particolare a Nablus e Hebron. Dal 7 ottobre, le Nazioni Unite hanno riportato oltre 305 episodi, in cui sono stati uccisi almeno nove palestinesi. Un terzo di questi includeva minacce con armi da fuoco, che sono spesso sfociate in sparatorie. Secondo la Palestinian Prisoners Society, sabato notte Israele ha arrestato circa 60 palestinesi in incursioni notturne nella Regione. Gli arresti sono avvenuti soprattutto nelle città di Hebron, Betlemme, Gerico, Ramallah, Nablus e Jenin. In base ai dati forniti dall’Ufficio ONU per i diritti umani, questi si aggiungono agli oltre 3mila palestinesi arrestati in Cisgiordania dal 7 ottobre. Molti prigionieri sono detenuti senza processo o senza accuse chiare.

5 cittadini britannici dispersi

Cinque cittadini britannici sono risultati dispersi in seguito all’attacco di Hamas di inizio ottobre. Secondo il governo inglese, altri 12 sarebbero stati uccisi nell’offensiva. Il ministero della Difesa ha confermato che il Regno Unito farà volare i suoi aerei di sorveglianza su Israele e Gaza alla ricerca dei cittadini dispersi. Gli aerei saranno disarmati e si concentreranno solo sulla raccolta di dati. “Solo le informazioni relative al salvataggio degli ostaggi saranno trasmesse alle autorità competenti per il salvataggio degli civili” hanno spiegato le autorità di Londra.