Ravenna, tenta di dare fuoco a un’auto e investe un pedone: è caccia all’uomo

Porto Corsini sotto choc: uomo investe un pedone e scappa dopo aver cercato di dare fuoco a un’auto. Le indagini sono in corso.

Una tranquilla serata a Porto Corsini, Ravenna, si è trasformata in un episodio di violenza e panico giovedì 16 ottobre. Un uomo, sorpreso mentre tentava di incendiare un’auto, ha investito un passante prima di fuggire a gran velocità, facendo scattare immediatamente la caccia all’uomo.

Momenti di tensione giovedì 16 ottobre intorno alle 22 a Porto Corsini, in via 6 dicembre 1944. Secondo le prime informazioni, un uomo si sarebbe recato sul luogo con l’intento di dare fuoco a un’auto di un residente. Scoperto durante il gesto, sarebbe salito a bordo della propria vettura e, nella concitazione, avrebbe investito un parente del proprietario del veicolo prima di dileguarsi a tutta velocità.

La dinamica precisa dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, che cercano di chiarire se l’investimento sia stato volontario o frutto della fuga precipitosa.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, anche con l’ausilio dell’elimedica, che hanno trasportato il ferito in gravi condizioni in ospedale.

Parallelamente, i Carabinieri hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. La caccia all’uomo prosegue senza sosta, le autorità cercano di rintracciare il responsabile, ancora latitante, e ricostruire con precisione l’intera sequenza di eventi.