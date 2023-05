Nel mese di Giugno, l'Inps emetterà i pagamenti per il reddito di cittadinanza in due date diverse

Come sappiamo, il reddito di cittadinanza in Italia ha ancora vita breve. Molte cose cambieranno a Dicembre 2023, quando il reddito sarà sospeso e sostituito dall’assegno di inclusione. Per adesso, però, i pagamenti proseguiranno regolarmente: ecco quando ci saranno quelli di Giugno.

Reddito di cittadinanza, a breve i pagamenti di Giugno

Il reddito di cittadinanza sarà attivo ancora per pochi mesi, per poi essere modificato (nel nome e in diversi punti). Fin quando il reddito è in vigore, però, i pagamenti proseguiranno in maniera regolare. Per il prossimo mese di Giugno, sono state fissate due date nelle quali verranno effettuate le erogazioni di denaro. I nuovi beneficiari del sussidio statale riceveranno il pagamento dall’Inps tra il 14 e il 16 Giugno. Tutti gli altri, invece, dovranno aspettare la fine del mese e i giorni compresi fra il 26 e 28 Giugno.

Il funzionamento del reddito di cittadinanza

Come è noto, i soldi del reddito di cittadinanza si caricano su una carta simile alla Postepay e potranno essere utilizzati solamente per l’acquisto di beni di prima necessità. Vietato, invece, spendere quei soldi in gioco d’azzardo o per acquisti non necessari.