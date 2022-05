Come si vota e quali sono i quesiti su cui dovranno esprimersi i cittadini nei cinque referendum del 12 giugno 2022?

Il 12 giugno 2022 i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi sui cinque referendum ammessi dalla Corte Costituzionale in tema di giustizia: vediamo come si vota e quali sono i quesiti riportati sulle schede.

Referendum 12 giugno 2022: come si vota?

Essendo cinque i temi oggetto del voto, ai votanti saranno consegnate altrettante schede (una per ogni quesito). Basterà apporre una X sul SI per chiedere che vengano apposte le modifiche illustrate o sul NO perché resti tutto come adesso. Gli elettori avranno la possibilità di prendere solo alcune delle schede e di rifiutarne altre: in quel caso non concorreranno al raggiungimento del quorum per il quesito referendario sul quale hanno deciso di non esprimersi e di non ritirare la scheda.

Referendum 12 giugno 2022: i quesiti

Questi i quesiti ammessi dalla CC sui quali è richiesto il voto dei cittadini: