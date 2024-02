Un uomo di 32 anni ha aggredito un docente dopo una discussione sulla condotta in classe del figlio. Il fatto è successo in un istituto comprensivo di Reggio Calabria: l’uomo è stato identificato e verrà denunciato in procura per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, in quanto l’insegnante stava svolgendo le proprie funzioni all’interno della scuola.

Leggi anche: Abbattuto orso M90: gli animalisti annunciano manifestazione

Padre aggredisce docente: il motivo

Il padre dello studente, un uomo di 34 anni, era stato convocato per essere informato di un litigio, avvenuto giorni prima, tra il figlio di 12 anni e un altro alunno durante la lezione di educazione fisica: il 12enne aveva aggredito il compagno di classe. Giunto nell’istituto, il padre ha chiesto al figlio quale fosse il professore che lo aveva fatto convocare e, rivolgendosi con un tono minaccioso, ha urlato che la sua famiglia non doveva essere disturbata, aggredendo anche fisicamente il professone sbattendolo contro un muro e afferandolo per il collo.

Il docente non ha riportato traumi significativi

Il docente, assistito dai colleghi e dal personale della scuola, non ha riportato traumi significativi. Il 34enne, identificato dai Carabinieri di Cannavò, verrà denunciato in procura per lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, visto che il docente stava svolgendo le proprie funzioni all’interno della scuola.

Leggi anche: Elena Basile attacca Liliana Segre: “Imita i nazisti”