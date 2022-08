Retroscena Simeone: la Juve ha tentato lo sgarbo ma il Napoli è pronto a chiudere

Simeone pronto ad arrivare al Napoli, la Juve prova ad inserirsi ma i giochi sono fatti

C’è voluto sicuramente non poco, contrattazioni e attese, ma il trasferimento di Petagna al Monza potrebbe dare essere il primo movimento di ingranaggio equilibrato che porterebbe il “Cholito” Giovanni Simeone a vestire finalmente la maglia del Napoli. In tutto questo ha provato però ad inserirsi la Juve, sondando il terreno con una telefonata, ma a questo punto ADL con una firma potrebbe definitivamente chiudere la questione.

Le cifre del trasferimento

Dopo lo stallo, le due società hanno ricominciato il dialogo, riuscendo in fine a trovare una formula che potesse accontentare entrambe: prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio alla realizzazione di una serie di condizioni. Già stabilito anche il corrispettivo immediato per il Verona: i 3 milioni portati dal Monza per il prestito di Petagna verranno prontamente girati al Verona.

Di 12 milioni poi il costo per riscattare il giocatore, anche in questo caso sono gli stessi soldi che dovrebbe il Monza per il riscatto di Petagna. Insomma un classico esempio di equilibrio finanziario per ADL, che potrebbe portarsi in casa il giocatore argentino con una firma. Questo finalmente potrebbe riportare un po’ di entusiasmo in una piazza decisamente scontenta ultimamente, ma visto il feeling della città con gli argentini, oltre Maradona, dal “Pocho” Lavezzi al “Pipita” Higuain, c’è decisamente da ben sperare per il “Cholito” che avrà finalmente l’occasione di mettersi in mostra in una delle squadre top della competizione, e non una qualunque.