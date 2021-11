Riccardo Pozzoli, è nato il primo figlio: “Gravidanza difficile”

Riccardo Pozzoli ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio, nato dall'amore per la modella francese Gabrielle Caunesil.

Riccardo Pozzoli ha dato il benvenuto al suo primo figlio, Romeo, nato dall’amore per Gabrielle Caunesil. La modella francese, che ha a lungo sofferto di endometriosi, ha confessato che si era arresa all’idea di non avere figli.

Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil sono genitori

L’ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, è diventato padre del suo primo figlio: lui e la modella Gabrielle Caunesil hanno annunciato via social la nascita del piccolo Romeo. L’arrivo del bambino sarebbe stato atteso e a lungo desiderato dai due vip, specie visto che la modella aveva dovuto convivere per anni con l’endometriosi. Proprio a causa della malattia Gabrielle Caunesil era stata messa a parte dai medici delle difficoltà che avrebbe riscontrato nel tentare di restare incinta.

“Voglio dire a tutte le mamme che lottano per diventarlo, non perdete la speranza perché i miracoli accadono”, ha dichiarato la modella, che si era rassegnata all’idea di non poter diventare madre, e ancora: “Il 5 novembre 2021 il nostro figlio, Roméo, è venuto al mondo e ha cambiato il nostro universo per sempre. È stato lungo e difficile, ma ce l’abbiamo fatta. L’amore è infinito. Grazie alla vita”.

Riccardo Pozzoli: l’amore

Dopo l’importante storia con Chiara Ferragni (che aveva contribuito a lanciare verso il successo) Riccardo Pozzoli ha ritrovato la felicità accanto alla modella francese Gabrielle Caunesil, con cui è convolato a nozze nel 2019. Nel 2021 i due hanno annunciato di aspettare il loro primo bebè e sui social non hanno perso occasione per scambiarsi dediche romantiche e raccontare di giorno in giorno l’attesa del loro primo figlio.

“All’improvviso, la vita ha assunto un nuovo significato. Benvenuto Romeo Pozzoli Caunesil. E grazie Gabrielle, migliore mamma della Terra, per averlo portato nella nostra vita”, ha scritto l’imprenditore via social, annunciando la nascita del suo primo figlio.

Riccardo Pozzoli: la vita privata

Dopo l’addio alla società fondata in compagnia di Chiara Ferragni Riccardo Pozzoli ha continuato a lavorare come imprenditore nel campo del web. Pozzoli è nato nel 1986 in una provincia tra Magenta e il Varesotto e si è trasferito a Milano per seguire i corsi di studi alla Bocconi.

Lì ha incontrato per la prima volta Chiara Ferragni, che ha contribuito a lanciare verso il successo. La storia tra i due è naufragata e ben presto l’influencer ha rilevato anche le quote della sua società appartenenti al suo ex.