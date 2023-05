Risse e rapine a Milano: 10 aggressioni in una notte

Cellulari, scarpe di marca e orologi preziosi, questi sono gli oggetti più ricercati dai predatori notturni, per le strade di Milano. Oltre dieci episodi gravi, tra risse e rapine, avvenuti in una sola notte fra sabato e domenica, tra la Stazione Centrale e Corso Como. Fatti di una violenza inaudita su cui stanno indagando polizia e carabinieri. Si sospetta l’azione di bande di giovani stranieri. Come informa Repubblica, proprio nelle stesse ore è stato reso noto un altro, gravissimo episodio: vittima una donna di 31 anni, che sarebbe stata violentata in una discoteca di Via Padova.

Risse e rapine a Milano: i responsabili sarebbero stranieri

Notte di violenza quella verificatasi a Milano tra il 6 e il 7 maggio scorso. Dieci episodi, tra risse e rapine, avvenuti tra la Stazione Centrale e l’area della Movida. Le forze dell’ordine stanno indagando anche sulla presunta violenza sessuale ai danni di una 31enne in discoteca. Dal Giorno si legge come dietro tali episodi ci potrebbe essere l’azione di giovani stranieri provenienti presumibilmente dall’Africa.

Una delle vittime è un calciatore

Anche un calciatore professionista, militante nella serie B elvetica, è stato rapinato a Milano. L’atleta, che si trovava assieme a un collega, è stato circondato all’uscita di un locale di Corso Como. Da Milano Today si viene a sapere che, oltre a essere stata derubata di diversi oggetti, la vittima è stata lasciata scalza.