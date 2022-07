Ristoratore accoglie venditrice ambulante in orario di chiusura: la foto è virale

Ha conquistato il cuore di tutti il gesto di un ristoratore romano che ha accolto una donna ed il suo bimbo sulle spalle nel suo locale

Un gesto di altruismo e di grande umanità che sta facendo il giro dei social. È quello compiuto dal titolare di un ristorante romano e racchiuso in una foto che sta emozionando tutti, tanto da definire l’accaduto come un esempio da seguire tanto più in periodi decisamente non facili come quello che stiamo affrontando e vivendo.

Ma facciamo un passo indietro: un ristoratore, il cui locale era ormai in orario di chiusura, vedendo entrare nel locale una donna venditrice ambulante, ha deciso di accoglierla con affetto e di offrirle da mangiare e da bere.

Lo scatto virale: ristoratore accoglie una donna venditrice ambulante

Poco prima la donna si trovava in strada, nonostante la tarda ora, con il figlio sulla schiena avvolto in una fascia, intenta a vendere collanine, fasce per capelli, bracciali ed altri oggetti, sempre con il sorriso sul volto nonostante la calura e la fatica di tenere il proprio bimbo sulle spalle.

Il gesto del ristoratore è stato notato dall’associazione MamAfrica attiva in togo dal 2005 per cercare di dare ai bimbi un futuro. E sono stati proprio loro a diffondere il commovente scatto, così commentato dalla onlus che ha sede a Pollena Trocchia (in provincia di Napoli) e che è stata fondata dall’ex professore di Scienze politiche Enzo Liguoro: “Gesti di umanità che insegnano tanto”. Nella foto si vede il proprietario del locale ed una ragazza del personale accanto alla donna con il suo bebè.

“Gesti di umanità che insegnano tanto”

“Il proprietario del ristorante, l’ha accolta in una maniera che non si dedica neanche al miglior turista. Nulla di straordinario, solo gesti di umanità che insegnano tanto”, è quanto scritto in un post su Facebook che ha ottenuto molto apprezzamento. Unanime la reazione degli utenti nell’osservare lo scatto: “Tutti dovrebbero avere lo stesso atteggiamento e prendere esempio”, e c’è ancora chi ha detto che un gesto del genere è davvero straordinario perchè si tratta di “tanta umanità da premiare”.

“Bisogna usare il cuore sempre, se tutti noi facessimo una buona azione il mondo sarebbe migliore”, ha chiosato un’altra persona.