Rita Pavone esagera con i ritocchini? I fan: “Irriconoscibile”

Rita Pavone è ricorsa alla chirurgia plastica? Il prima e dopo della cantante.

Rita Pavone è ricorsa alla chirurgia plastica? Alcune foto del passato della cantante hanno evidenziato le differenze con le sue ultime apparizioni pubbliche e in tanti tra i fan hanno affermato di trovarla praticamente irriconoscibile.

Rita Pavone: la chirurgia plastica

Rita Pavone è finita nel mirino di Striscia la Notizia che ha mostrato alcune foto attuali e del passato della celebre cantante in cui si notano delle differenze alle labbra, agli zigomi e alla fronte.

In tanti sono dunque convinti che Rita Pavone sia ricorsa alla chirurgia plastica, ma sulla questione la cantante ha preferito non fornire conferme.

Rita Pavone: la vita privata e la bellezza

La cantante ha confessato di non essersi mai considerata bella esteticamente e in una delle sue ultime interviste ha dichiarato persino di considerarsi fortunata nel non esser stata “bella”:

“Col senno di poi, forse devo dire anche grazie di non essere stata una bella donna: so che quello che ho costruito lo devo solo e soltanto al talento.

Di questo non posso che essere orgogliosa, sono stata un’ottima operaia del mio lavoro”, ha affermato. Rita Pavone è sposata dal 1968 con il produttore Teddy Reno, padre dei suoi due figli: Alessandro e Giorgio. “Siamo stati ostacolati come coppia, infangati, ma oggi siamo ancora qui”, ha dichiarato lei in merito alla sua storia col marito, che invece ha aggiunto: “Ho conosciuto tante donne in gioventù ma Rita è stata ed è l’unico grande amore della mia vita”.

I due sono sempre rimasti l’uno al fianco dell’altra.