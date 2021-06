Roberta Di Padua, ripensamento su Riccardo Guarnieri: “Giornata tosta”

Roberta Di Padua ha avuto un ripensamento su Riccardo Guarnieri? La dama di Uomini e Donne ha pubblicato storie molto malinconiche.

Roberta Di Padua ha avuto un ripensamento su Riccardo Guarnieri? La dama di Uomini e Donne ha pubblicato storie molto malinconiche e ha espresso il suo malessere. Le cose non vanno come dovrebbero.

Roberta Di Padua: ripensamento su Riccardo Guarnieri?

Nelle ultime ore, Roberta Di Padua ha condiviso delle storie su Instagram in cui ha espresso tuttal a sua malinconia e il suo malessere. Queste storie sembrano riferirsi in modo indiretto al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. La dama ha voluto chiedere anche qualche consiglio ai fan. La sua esperienza a Uomini e Donne non è finita nel migliore dei modi e Roberta è stata la protagonista di diversi scontri e della inevitabile rottura con Riccardo Guarnieri.

Dopo un incontro con Ida, la dama sembrava essersi ripresa, ma evidentemente le cose non vanno come dovrebbero. Roberta pensa ancora a Riccardo, anche se la loro storia sembra essere completamente naufragata.

Roberta Di Padua: lo sfogo

Roberta Di Padua è stata molto male per la rottura con Riccardo Guarnieri e sembra stia pensando ancora a lui. Questo è quello che emerge dalle sue storie Instagram, molto malinconiche. Lo ha ammesso lei stessa, dicendo di essersi svegliata piena di malinconia.

Ha confessato di aver avuto una giornata molto difficile per diversi motivi, dopo essere tornata da una vacanza in Sardegna. Ha trascorso un periodo molto rilassante, in compagnia delle persone care, al mare. Sicuramente questa vacanza le è servita per staccare la spina e allontanarsi da ciò che la faceva stare male. Il ritorno alla quotidianità, però, le ha fatto tornare alla mente molti pensieri, che riguardano anche il passato.

Roberta Di Padua: il silenzio di Riccardo

Roberta Di Padua ha chiesto consiglio ai suoi fan per far passare la malinconia e la nostalgia. Dalle sue parole si è capito perfettamente che il riferimento era proprio alla storia d’amore vissuta con Riccardo Guarnieri, che è stata molto tormentata. La rottura tra i due è stata molto burrascosa e sembra che non ci sia modo di risolvere la situazione. Mentre Roberta vive questo momento molto malinconico, Riccardo preferisce rimanere in silenzio. Il cavaliere, da quando il programma è finito, è completamente sparito dai social network. Non pubblica contenuti da molto tempo e sembra voglia rimanere distaccato da qualsiasi gossip.