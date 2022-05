Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica: “Siamo in un’economia di guerra”

Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, sulla carenza di gas: " I punti fondamentali sono i prossimi 6-8 mesi".

Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha presenziato al Festival Città Impresa che si è tenuto a Vicenza negli scorsi giorni, e nel suo intervento ha parlato soprattutto della situazione energetica attuale.

In particolare, ha parlato della carenza di gas che tutta Europa sta vivendo a causa del conflitto che imperversa ormai da quasi due mesi tra Russa e Ucraina. Lo stesso Cingolani ha detto che ci troviamo «in un’economia di guerra».

Così ha concluso il ministro, ponendo poi l’accento sugli errori fatti in passato per quanto riguarda la gestione e l’approvigionamento energetico:

«Nel 2001 il 25% del gas era prodotto in Italia, nel 2021 siamo arrivati al 3%. Abbiamo ridotto la produzione, ma non è servito a nulla: l’abbiamo sostituito con il gas importato. Non solo non abbiamo decarbonizzato nulla, ma abbiamo avuto un impatto maggiore sull’ambiente per il trasporto, abbiamo finanziato altri Paesi e abbiamo indebolito le imprese. […] Abbiamo garantito 25 miliardi di metri cubi di gas, ma ci vorrà un po’ per far partire queste forniture. Dal 2024 in poi si raggiungerà il valore di regime. I punti fondamentali sono i prossimi 6-8 mesi. Dovesse esserci uno stop di fornitura russa ora, in tempi brevi, sarebbe un problema per il prossimo inverno».