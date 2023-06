Jannik Sinner non supera il secondo turno del Roland Garros. Il tennista altotesino numero 9 al mondo è stato eliminato dopo una sfida epica disputata contro il tedesco Daniel Altmaier, che occupa la posizione numero 29 nel ranking ATP.

Questa è stata la prima sorpresa assoluta dello Slam parigino, dove Sinner era tra i favoriti per la vittoria del Roland Garros. Il nostro connazionale non va oltre il secondo turno ed esce dal torneo con l’amaro in bocca.

Ovviamente Sinner ha dato anima e corpo in campo e ha giocato ad altissima intensità per 5 ore e 30 minuti. Nulla da fare però, il 24enne tedesco Altmaier si è imposto per 3-2. Il punteggio è stato: 6-7, 7-6, 1-6, 7-6, 7-5.

Gli altri italiani ancora in gara per lo Slam francese

Il Roland Garros va avanti e quest’anno è quasi impossibile fare pronostici vista l’assenza di Rafael Nadal, soprannominato “Kings Clay”. Al momento il favorito resta Novak Djokovic, tennista numero 3 al mondo, che dovrà affrontare al terzo turno lo spagnolo Davidovich Fokina.

Tra gli italiani in gara, oggi, 1 giugno 2023, è ancora in campo Vavassori, che sta gareggiando contro l’argentino Olivieri. Gli altri italiani già qualificati al terzo turno sono: Sonego, Fognini e Musetti.