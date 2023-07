Un’atleta olimpionica azzurra è stata accerchiata, palpeggiata e molestata nella movida di Trastevere da tre calciatori sardi in vacanza a Roma.

Roma, atleta olimpionica azzurra molestata da tre fan con la scusa del selfie

Un’atleta olimpionica azzurra è stata palpeggiata e molestata nella movida di Trastevere da tre calciatori dilettanti sardi in vacanza a Roma. La vicenda, che risale ad un anno e mezzo fa, è stata raccontata da Il Messaggero. Era il 6 febbraio 2022 quando i tre calciatori hanno avvicinato l’atleta per un selfie. Durante lo scatto hanno approfittato per palpeggiarla pesantemente nelle parti intime. Ora rischiano il rinvio a giudizio e sono accusati di violenza sessuale di gruppo. I tre calciatori sono Erminio Coni, Andrea Finotto e Alessio Costella. L’ultimo è figlio di uno degli ex sindaci del comune di Arborea.

Roma, atleta olimpionica azzurra molestata: la ricostruzione

I tre calciatori hanno chiesto un selfie all’atleta, per poi molestarla e palpeggiarla. La giovane è tornata subito dagli amici a raccontare quello che era accaduto ed è scattata una rissa, tanto che i proprietari del locale hanno chiamato i carabinieri. La vittima non ha denunciato subito perché era sconvolta, ma nei giorni successivi si è rivolta alla stazione di Trastevere per sporgere una querela. Ora l’indagine si è chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio e i tre calciatori rischiano dagli 8 ai 14 anni.