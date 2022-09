Roma, parla Ibanez: “Se sono in Nazionale è solo grazie a Mourinho”

Il difensore centrale della Roma ha risposto alla prima convocazione della Nazionale Brasiliana. Il merito? Ibanez non ha dubbi su chi deve ringraziare

Roger Ibanez è certamente uno dei migliori difensori centrali della Serie A 2002-23. Almeno fin qui, il classe 1998 ha sempre offerto buone prestazioni, lasciandosi alle spalle alcune amnesie che lo avevano caratterizzato nelle passate stagioni. A premiarlo è arrivata la prima convocazione con la Nazionale del Brasile.

Roger ha spiegato di essere rimasto sorpreso dalla convocazione della Nazionale, e ha raccontato l’episodio divertente con cui l’ha scoperto:

“È stato un momento inaspettato. Ero a casa, sdraiato sul divano con la famiglia, a guardare un film, e dal nulla mio cognato mi dice che sono stato chiamato. Non ci credevo. Poi ho guardato la conferenza di Tite che stavano trasmettendo in diretta, sono tornato un po’ indietro con il video e, quando ho sentito il mio nome, ho capito di essere stato convocato. È stato molto bello, molto eccitante, ero insieme ai miei familiari e potevamo godercelo insieme. È stata una reazione di euforia, il telefono non smetteva di squillare. Tutti mi hanno sempre supportato ed erano molto felici per me.”