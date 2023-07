Uno studente universitario della Lumsa di Roma si è tolto la vita presso le residenze universitarie situate a Piazza Adriana. La tragedia si è consumata lo scorso 9 luglio e al momento sono in corso le indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto intorno alle 17. Secondo le prima informazioni rese note, il 21enne si sarebbe impiccato usando delle lenzuola. Non è chiaro il motivo del suicidio e se sia in qualche modo collegato al rapporto del ragazzo con i professori o i colleghi e se abbia avuto qualche difficoltà con gli studi ultimamente.

Roma, studente universitario suicidatosi: il ritrovamento

Il coinquilino ha scoperto il corpo senza vita dello studente nella sua camera e ha immediatamente chiesto aiuto chiamando l’ambulanza e le forze dell’ordine. Il personale sanitario è arrivato sul posto in risposta alla chiamata al Numero delle Emergenze 112 e ha cercato di rianimare il ragazzo, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Al momento del ritrovamento, lo studente era già deceduto.

Indagini in corso

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Borgo, presenti sul posto, hanno preso la testimonianza del coinquilino, effettuato i rilievi scientifici e condotto le indagini necessarie. Dopo le verifiche, il corpo è stato trasferito all’obitorio del Policlinico Umberto I, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e verrà restituito alla famiglia per i funerali. La notizia della morte ha scosso studenti e professori dell’università. Purtroppo, non è la prima volta che si verifica un caso simile tra gli studenti universitari e al momento non sono chiari i motivi del gesto.