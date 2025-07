Il caldo non dà tregua, specialmente al Centro Sud, dove le temperature sono bollenti. Un uomo ha deciso così di rinfrescarsi facendo il bagno nella storica Fontana del Tritone a Roma.

Roma, uomo si tuffa nella Fontana del Tritone

Al Centro Sud si boccheggia, il caldo torrido non dà tregua, con temperature che superano i 40 gradi.

A Roma, un uomo ha così deciso di rinfrescarsi facendo il bagno nella storica Fontana del Tritone in Piazza Barberini. Il fatto ha attirato l’attenzione di chi stava passando di lì proprio in quel momento, compresi i turisti. Per l’uomo in questione è stato un modo per trovare sollievo in queste giornate roventi che stanno mettendo tutti gli abitanti della Capitale, e non solo, a dura prova.

Roma, lo scorso mese era stata una turista a fare il bagno nelle Fontana del Tritone

Come abbiamo visto, il caldo non dà pace e un uomo ha appunto deciso di fare il bagno nella Fontana del Tritone a Roma, in piazza Barberini, per cercare sollievo. Il mese scorso era stata invece una giovane turista, che si era immersa nella fontana come se fosse in piscina. Il tutto inoltre era anche stato ripreso da uno smartphone.