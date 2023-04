Un deltaplano a motore è precipitato in un campo in Romagna. Le due persone che erano a bordo sono morte sul colpo.

Romagna, precipita un deltaplano a motore: due vittime

Un deltaplano biposto a motore è precipitato in un campo in Romagna, tra Villafranca e Filetto, al confine tra le province di Forlì e Ravenna. Le due persone a bordo sono morte sul colpo. Le vittime sono un istruttore italiano di 65 anni e un giovane di 32 anni di origine albanese, residente a Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Dalle prime informazioni, il velivolo era decollato dall’aviosuperficie di Villafranca per una lezione di un corso per pilota da diporto sportivo. L’intervento del 118 è stato inutile.

La testimonianza

Un testimone avrebbe riferito che il deltaplano, improvvisamente, ha fatto due avvitamenti ed è precipitato in un campo coltivato. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la scena, contenere la perdita di carburante ed estrarre i due corpi. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per fare maggiore chiarezza su quanto accaduto.