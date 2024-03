Il Grande Fratello è ufficialmente terminato. Dopo mesi e mesi chiusi nella casa, i concorrenti sono tornati quindi alla loro vita normale ma certamente non dimenticano ciò che è stata la loro avventura con gli altri inquilini…

Rosy Chin torna sui social

Tra i tanti ex gieffini che sono tornati alla vita normale c’è sicuramente anche Rosy Chin. La celebre chef ha anche ripreso in mano sui suoi social dove ha mostrato il suo ritorno a casa, l’accoglienza della sua famiglia, cagnolini inclusi. Non solo però Rosy ha voluto pure condividere un video in cui torna a maneggiare il suo amatissimo frigorifero. Video che ha fatto arrabbiare qualcuno…

I tag di Rosy Chin

Il video postato nelle ig stories ha alzato la polemica in quanto Rosy Chin ha deciso di taggare quasi tutti i suoi ex inquilini all’interno della casa del GF. Quasi tutti perché alcuni nomi non erano presenti. Chi? La vincitrice Perla Vatiero e il fidanzato Mirko Brunetti. Inutile dire che i fan Perletti non l’hanno presa molto bene…

C’è un dettaglio

Attenzione però perché i Perletti non sono gli unici assenti dal tag. Mancano pure Marco Maddaloni, Ciro Petrone e Sergio. Per questo motivo, potrebbe essere semplicemente che Rosy abbia semplicemente dimenticato qualcuno visto che i concorrenti sono stati davvero tanti!