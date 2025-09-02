Secondo Gabriele Parpiglia, il rapporto tra Chiara Ferragni e Fabio Damato è giunto alla rottura. Ecco cosa sappiamo.

Negli ultimi giorni, la vita di Chiara Ferragni sembra aver preso una piega inaspettata. Tra rapporti che cambiano e nuovi equilibri da trovare, l’imprenditrice digitale si trova al centro di indiscrezioni che riguardano il suo passato professionale e personale. Dopo anni di collaborazione e amicizia con Fabio Maria Damato, infatti, il legame tra i due sembrerebbe essersi definitivamente interrotto.

Mentre nuovi scenari prendono forma nella sua vita privata, questa rottura segna un capitolo importante nella storia dell’imprenditrice.

Una svolta inattesa nella vita di Chiara Ferragni

Il nome di Chiara Ferragni è tornato al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per nuovi progetti professionali o collaborazioni. A sorpresa, emergono indiscrezioni su un cambiamento significativo nella sua sfera personale e lavorativa, che coinvolge una figura chiave del suo passato.

Dopo anni di vicinanza e collaborazione stretta, sembrerebbe che il legame tra l’imprenditrice digitale e Fabio Maria Damato sia giunto al termine. La notizia arriva a quasi due anni dal cosiddetto “pandoro gate”, scandalo che aveva già segnato un punto di rottura nella vita pubblica e privata della Ferragni.

“Rottura definitiva”, Chiara Ferragni e il rapporto con Fabio Damato

Per anni Fabio Maria Damato è stato molto più di un manager per Chiara Ferragni: braccio destro, consigliere strategico e confidente, al suo fianco in numerosi progetti professionali e momenti personali delicati. Tuttavia, dopo lo scandalo del pandoro, il rapporto ha iniziato a mostrarsi fragile. La collaborazione lavorativa si è interrotta e, nonostante in un primo momento l’amicizia fosse rimasta, oggi anche questo legame sembra essersi dissolto. A confermarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, sottolineando come “quello che li univa si sia definitivamente interrotto”, senza però entrare nel dettaglio delle cause.

Mentre entrambi si preparano a presentarsi in tribunale il prossimo 23 settembre per rispondere di truffa aggravata, Chiara sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sfera privata, accanto a Giovanni Tronchetti Provera. Il rapporto con il nuovo compagno appare solido e sereno, segnando una chiara volontà di voltare pagina e lasciarsi alle spalle amicizie e collaborazioni che hanno segnato profondamente la sua carriera.