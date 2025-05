Rubano l’auto a una disabile in cura oncologica a Roma: appello disperato d...

Donna calabrese a Roma per cure oncologiche, le rubano l’auto nella notte: la famiglia chiede aiuto sui social.

Una donna calabrese, costretta a trasferirsi a Roma per sottoporsi a cure oncologiche, è stata vittima del furto della sua auto, un mezzo indispensabile per muoversi a causa della sua disabilità. I malviventi rubano il veicolo nella notte tra il 25 e il 26 maggio, lasciando la famiglia in grande difficoltà. Ora i suoi cari lanciano un appello disperato sui social, sperando di recuperare l’auto e di ricevere solidarietà dalla comunità.

Rubano l’auto a disabile in cura oncologica a Roma

La donna si è trasferita a Roma insieme alla figlia per seguire un percorso di cure oncologiche. Arrivate nella Capitale a bordo di una Volkswagen Tiguan, veicolo indispensabile per gli spostamenti vista la grave disabilità della paziente, hanno subito un furto nella notte tra il 25 e il 26 maggio. Senza l’auto, la donna non riesce né a recarsi alle visite programmate né a tornare a casa.

A denunciare l’accaduto è stata proprio la figlia, che ha lanciato un appello ai responsabili, chiedendo di considerare le difficoltà causate da questo gesto e di restituire il mezzo.

Rubano l’auto a disabile in cura oncologica a Roma: l’appello sui social

Il furto è avvenuto in via di Generosa, nella zona della Magliana, lasciando la donna in una situazione di forte disagio, impossibilitata a proseguire le terapie oncologiche. Il messaggio è stato rilanciato anche dalla nipote della donna, che ha voluto portare l’attenzione su questa drammatica situazione.