Ruby Ter, perizia sulla salute di Berlusconi: tre medici per stabilire se può partecipare al processo

Ruby Ter: verifiche sulla salute di Berlusconi

Riccardo Zoia, Ilaria Rossetto e Andrea Finzi sono tre medici che dovranno verificare le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, per cercare di capire se potrà partecipare alle udienze del processo Ruby Ter, nel quale è imputato per corruzione in atti giudiziari.

L’ex premier è accusato di aver pagato per comprare il silenzio degli ospiti delle cene ad Arcore, imputati insieme a lui nel procedimento. I tre medici, che sono un medico legale, uno psichiatra e un cardiologo, sono stati incaricati dal collegio della Settima sezione penale, presieduto da Marco Tremolada del tribunale di Milano. Dovranno decidere se bisognerà procedere con uno stop del procedimento per l’ex premier o se potrà continuare a partecipare alle udienze.

Ruby Ter: la perizia

La perizia sulle condizioni di salute di Berlusconi è diventata necessaria dopo che per diverse udienze il suo legale, Federico Cecconi, aveva opposto il legittimo impedimento basato sui ricoveri e la necessità di riposo dell’ex premier. I titolari dell’accusa, l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio, si erano opposti alla richiesta della difesa, definendo il suo quadre non grave. Cecconi, nell’ultima udienza, aveva ricordato che tra fine agosto e inizio settembre Berlusconi era stato per tre volte al San Raffaele.

Ha ricordato i “vari episodi di fibrillazione, tra il 30 agosto e l’1 settembre, uno durato più di nove ore“. Per questo ha necessità di “riposo assoluto” per i rischi di “cronicizzazione” su un paziente “long Covid“.

Ruby Ter: la Procura aveva ridimensionato

Nella stessa udienza la procura aveva ridimensionato quanto accaduto. Secondo la Siciliano quello di Berlusconi è il “quadro clinico di uomo vecchio che nel corso della sua vita ha avuto tante patologie, un uomo molto vecchio con tante piccole fastidiose patologie“.

“Se non fosse supportato da una serie di medici infinita e di avvocati sarebbe qui a farsi il processo” avev a aggiunto. Il magistrato ha aggiunto che nel corso dell’estate ci sono stati dei miglioramenti, tanto che si è recato a Villa Certosa in Sardegna ed è stato fotografato con altri leader politici. La durata dell’incarico per i medici è di 45 giorni, a meno che alcuni esami non richiedano un tempo più lungo.