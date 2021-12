Russia, violento incendio in una casa privata a Mosca: un ferito

In Russia, un’abitazione provata situata nel sud-est di Mosca è stata improvvisamente distrutta da un incendio, divampato al secondo piano.

In Russia, si è verificato un drammatico incendio presso un’abitazione privata situata a Mosca, capitale della Nazione. Le autorità competenti non hanno diffuso informazioni in merito alla presenza di eventuali vittime.

Russia, incendio in una casa privata a Mosca: cause sconosciute

Nella giornata di martedì 21 dicembre, un incendio di vaste proporzioni è stato segnalato in corrispondenza di un’abitazione privata situata nell’area a sud-est di Mosca, capitale della Russia.

Sulla base delle informazioni rilasciate dai media locali, al momento non è ancora noto cosa abbia provocato il rogo ma è stato riferito che l’incidente si è originato al secondo piano dell’edificio. Fortunatamente, il divampare delle fiamme non ha causato nessuna vittima tra gli abitanti della casa.

Russia, incendio in una casa privata a Mosca: un ferito

In relazione al grave incendio avvenuto presso l’abitazione privata di Mosca, dopo aver ricevuto le prime segnalazioni, il posto è stato raggiunto dalle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco e dal personale sanitario.

I vigili del fuoco, in particolare, si sono prodigati al fine di mettere in sicurezza l’area, di restringere la zona interessata dalle fiamme e spegnere il rogo.

A quanto si apprende, inoltre, i vigili del fuoco sono riusciti a salvare la vita a un bambino e a un uomo che si trovava al secondo piano della struttura.

I servizi di emergenza, tuttavia, hanno comunicato che una persona è rimasta ferita nell’incendio ma è stata prontamente soccorsa dai paramedici presenti sul luogo.

Russia, incendio in una casa privata a Mosca: il video

Intanto, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno tentando di accertare le cause che hanno portato all’originarsi delle fiamme al secondo piano dell’abitazione che, attualmente, risultano ancora sconosciute.

Il drammatico evento, intanto, è stato immortalato in alcuni video postati sui social media e diventati rapidamente virali. Nelle clip, è possibile osservare alte e vigorose fiamme che divorano la casa privata mentre le autorità competenti si adoperano per mettere in sicurezza l’area e gestire l’andamento del traffico. Due file di auto, infatti, risultano essere bloccate nel traffico a causa dei problemi alla viabilità insorti a seguito del rogo.