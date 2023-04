Sabrina Ferilli senza trucco sui social: l'entusiasmo dei fan

Sabrina Ferilli, apprezzata anche per la sua autenticità, non è nuova a mostrarsi al naturale. Il selfie senza trucco colleziona like e commenti positivi.

Che Sabrina Ferilli sia una delle attrici più amate dal pubblico italiano è cosa ben nota, ma i fan sembrano apprezzarla ancora di più da quando, come anche altri personaggi famosi hanno scelto di fare dalla pandemia in poi, ha deciso di offrire sui social un’immagine più naturale e privata di sé.

Il selfie senza trucco di Sabrina Ferilli effetto spiaggia

Un selfie pubblicato da Sabrina Ferilli ha in particolare collezionato diversi apprezzamenti, raccogliendo in poche ore più di 100mila like tra Instagram e Facebook. Nella foto, accompagnata da un semplice “ciao”, l’attrice posa con le spalle nude e senza trucco (o quasi), condividendo un’immagine lontana da quelle patinate a cui siamo abituati. I capelli ondulati completano il look spontaneo, per un effetto spiaggia.

L’autenticità mostrata dall’attrice sui social

Scorrendo il profilo di Sabrina Ferilli, è facile notare come gli scatti quotidiani, sempre molto apprezzati dai suoi follower, siano tra i preferiti dell’attrice, che si distingue anche per la sua autenticità e per la scelta di adottare spesso un look naturale, pulito.

