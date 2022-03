Terribile tragedia in una chiesa di Sacramento. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola i suoi tre figli, poi ha deciso di suicidarsi.

Sacramento, padre uccide i suoi tre figli e si suicida in chiesa

La storia di una terribile tragedia arriva direttamente da Sacramento, in California. Tutto è accaduto in pochi attimi, all’interno di una chiesa. Un uomo ha puntato la pistola contro i suoi tre figli, tutti con meno di 15 anni, e ha sparato. Poi ha puntato l’arma su se stesso e si è tolto la vita. Il sergente della polizia, Rod Grassmann, ha raccontato di essere stato avvisato di una sparatoria in corso in un luogo di culto.

Quando gli agenti sono arrivati sul luogo, hanno scoperto i corpi dei tre ragazzini e del padre, ma ormai era troppo tardi.

Padre uccide i tre figli e si suicida: “Fatto di violenza domestica”

Secondo quanto riportato, l’uomo avrebbe sparato anche ad un’altra persona, ma per il momento gli agenti non conoscono il tipo di legame con le vittime. “Per quanto posso capire finora si tratta di un fatto di violenza domestica” ha dichiarato Rod Grassman, sergente della polizia.

Gli agenti devono ancora riuscire a capire per quale motivo l’uomo e le vittime si trovassero all’interno della chiesa.