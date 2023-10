L’uomo, di origini rumene, è salito sulla gru insieme alla madre ed ai suoi due cani, dopo aver ricevuto lo sfratto dalla propria abitazione.

Sale su una gru e minaccia il suicidio, era stato sfrattato da casa

La vicenda è avvenuta a Torino, nel quartiere Santa Rita, intorno alle 11:30 del mattino. L’uomo si è arrampicato su un carrello mobile, posizionato all’incrocio tra via Filadelfia e corso Siracusa. Secondo le testimonianze dei presenti, sarebbe salito sull’impalcatura urlando: “Aiutatemi, restituitemi la casa e i miei cani oppure mi butto”. Immediato l’arrivo della Polizia di Stato, dei Vili del Fuoco e dei negoziatori. I soccorritori hanno fatto il possibile per mettere l’uomo in sicurezza, mentre il negoziatore cercava di convincerlo a scendere. Avvalendosi di un cestello, sorretto da un braccio meccanico, gli hanno anche passato una bottiglia d’acqua.

Le ragioni del gesto

In base alle prime ricostruzioni l’uomo sarebbe stato sfrattato dalla casa in Via Nizza, in cui viveva con la madre e con i suoi due cani. Gli stessi animali gli sono stati tolti e trasportati al canile della città. Una decisione che lo ha condotto a compiere un gesto estremo pur di far luce sulla sua situazione. L’uomo ha parlato a lungo con il mediatore, mettendo ben in chiaro le proprie motivazioni: riavere la propria casa ed i suoi cani. E sembrerebbe pronto a tutto per ottenerlo. La Polizia locale, intanto, ha messo in sicurezza l’area, chiudendo la strada al traffico.