Come fare amuchina in casa per il Coronavirus: i consigli

Ecco come realizzare del gel disinfettante per la mani fai-da-te con dei consigli molti semplici per prevenire il contagio da Coronavirus

Tra le misure più efficaci raccomandate dal Ministero della Salute per prevenire il contagio da Coronavirus vi è quella di lavarsi spesso le mani. Il metodo migliore è con acqua e sapone, ma in assenza di questi due elementi è possibile utilizzare un gel disinfettante. Tuttavia in questi giorni, a causa dell’alto numero di contagi da Covid-19 registrati nel Nord Italia, oltre alle mascherine si stanno esaurendo anche le scorte di disinfettanti per le mani. Vediamo dunque come è possibile preparare in casa un gel disinfettante fai-da-te, con ingredienti facili e quasi a costo zero.

Gel disinfettante fai-da-te

Per realizzare un gel disinfettante sono sufficienti dell’acqua, dell’alcool alimentare e un addensante, come la gomma xantana o la carragenina, che sono spesso utilizzati in pasticceria.

In alternativa per addensare si possono anche usare la fecola di patate, l’amido di mais o di riso, l’agar agar oppure la comune farina di grano. In tutti questi casi, bisogna aggiungere l’addensante all’acqua a temperatura ambiente, per poi riscaldare il tutto mescolando fino ad addensare il composto. Ecco di seguito un’altra ricetta facile facile per preparare il gel disinfettante per le mani.

40 ml di acqua distillata

1 g di gomma xantana (o 40 gr di gel d’aloe)

20 g di alcool a 90°

1,5 g di glicerina vegetale

30 gocce di olio essenziale di tea tree

15 gocce di olio essenziale di origano

15 gocce di olio essenziale di lavanda





Messa l’acqua distillata in un bicchiere, aggiungete la gomma xantana mescolando bene.

Lasciate quindi riposare la soluzione fino a formare un gel. In un altro recipiente versate l’alcool, la glicerina e gli oli essenziali, mescolando sempre con cura. Unite così la soluzione alcolica al gel e trasferite in un flacone pulito e asciutto. Conservate il composto al riparo da fonti dirette di luce e calore per un massimo du tre mesi.

