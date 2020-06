Se non si abbassa la tavoletta del water si aumenta il rischio di trasmettere il coronavirus: esso può infatti essere veicolato mediante lo sciacquone.

Uno studio pubblicato sulla rivista americana Physics of Fluids lancia l’allarme sulla possibilità che il coronavirus si possa veicolare tramite lo sciacquone del water: l’invito è quello di abbassare sempre la tavoletta per evitare che eventuali particelle infettive vengano nebulizzate insidiando quindi chi utilizza il bagno subito dopo una persona positiva.

Coronavirus: attenzione alla tavoletta del water

Per giungere a queste conclusioni i ricercatori hanno utilizzato dei modelli computerizzati che simulano i flussi di acqua e aria che si producono tirando lo sciacquone. In particolare hanno usato una serie di formule fluidodinamiche, per vedere cosa succede con i tipi di servizi igienici con uno o due ingressi d’acqua. Hanno poi valutato il movimento delle gocce d’acqua espulse in aria in maniera simile a quella utilizzata per studiare come le particelle infettive escono dalla bocca quando si tossisce.

Così facendo hanno notato che il vortice che si crea tirando l’acqua può spingere le goccioline fino ad un’altezza di quasi un metro. In più le gocce sono talmente piccole che restano in sospensione nell’aria per oltre un minuto. In questo modo potrebbero depositarsi su qualche superficie o essere inalate dalla persona che entra nel bagno immediatamente dopo.

Per questo gli esperti hanno consigliato di chiudere sempre il coperchio prima di tirare l’acqua impedendo così l’uscita delle gocce. Hanno inoltre proposto di progettare water che si chiudono automaticamente prima di azionare lo sciacquone per tutti quei paesi, come gli Stati Uniti, dove nei servizi igienici pubblici spesso manca il coperchio.