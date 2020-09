Da Oxford, l’avamposto europeo nella ricerca di un vaccino contro il covid, non arrivano notizie entusiasmanti per quel che riguarda la buona riuscita della sperimentazione. Nello specifico secondo gli scienziati è “improbabile che il primo vaccino contro il Covid impedisca alle persone di contrarre il virus, non protegge del tutto, ma potrebbe solo alleviare i sintomi“.

Ecco dunque che l’obiettivo minimo di protezione degli scienziati è diventato quello di ridurre del 50% la possibilità di contrarre la malattia, il che dimezzerebbe della metà i casi asintomatici e permetterebbe ai vari governi di allentare le misure di sicurezza.

The evidence feeding into the Scientific Advisory Group for Emergencies #SAGE is now live. This is supporting the government response to #COVID19 https://t.co/Ya9VYyIVeu pic.twitter.com/ImxLZSKeFg

— Sir Patrick Vallance (@uksciencechief) March 20, 2020