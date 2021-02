Dagli Usa arriva a notizia che è meglio indossare una doppia mascherina. Questo il responso dei test effettuati dal CDC

Novità sul fronte Coronavirus, per quanto riguarda l’uso dei dispositivi medici, in questo caso stiamo parlando delle mascherine. Dagli Usa infatti, arriva la notizia che sarebbe meglio indossare due mascherine sovrapposte. Notizia che sembra avere anche una connotazione scientifica, secondo gli esperimenti effettuati dal CDC.

Novità dagli Usa: meglio indossare doppia mascherina

Dagli Usa arrivano i risultati di un esperimento condotto dal CDC, il centro per il controllo e prevenzione delle malattie, sull’efficacia della doppia mascherina. Lo studio è stato condotto utilizzando 3 manichini: di questi il primo indossava una sola mascherina chirurgica, e l’efficacia della mascherina nel riuscire a bloccare le goccioline respiratorie è stata pari al 42%. Il secondo manichino invece ha indossato una mascherina chirurgica ed una in tessuto, con un’efficacia pari all’83%, mentre nel caso del terzo e ultimo manichino, che aveva indosso 2 mascherine chirurgiche, l’efficacia è risultata pari ad una FFP2, cioè 96.5%.

Certo, sono risultati che vanno presi con le pinze, considerando che nel caso di una una doppia mascherina, in tessuto e chirurgica, il test non ha valore assoluto, poichè bisogna considerare il tipo di tessuto della mascherina, se a trama fitta o meno.

In ogni caso, la notizia sembra confermare l’efficacia della doppia mascherina, data soprattutto dalla sua maggiore aderenza al viso. Negli Stati Uniti, ad esempio, è già da alcuni mesi che agli infermieri viene insegnato a fare un nodo agli elastici che passano dietro le orecchie, in modo da diminuire gli spazi aperti in laterale, e far si che la mascherina sia più aderente al viso.

Anche lo stesso Anthony Fauci, da poco è stato immortalato con una doppia mascherina, chirurgica e in tessuto.

La paura delle varianti

Il problema della doppia mascherina a dire il vero negli States, non è il problema principale, poichè non tutti gli Stati, ma solo 14, hanno reso obbligatorio l’uso di almeno una mascherina. Obbligatorietà invece imposta da Biden, per quanto riguarda il suo utilizzo negli uffici e nei luoghi federali. In un paese quindi, dove è difficile far indossare alla popolazione almeno una mascherina come dispositivo di protezione individuale, la querelle sull’uso o meno della doppia mascherina, diventa quasi superflua. Anche se, considerando che il paese vanta ben oltre 475 mila morti, l’uso e il modo corretto delle mascherine dovrebbe essere una priorità, soprattutto se, alla luce delle nuove affermazione di Fauci, la variante inglese nei prossimi mesi, dovesse divenire la versione dominante del virus, l’uso della mascherina. anzi della doppia mascherina, sarebbe imprenscindibile.