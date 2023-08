Veronica Gentili, l’attrice che ha scelto il giornalismo, saluta Controcorrente e Rete4. Si conclude la sua avventura alla conduzione del talk. “Per me finisce qui”, è l’annuncio commosso della conduttrice che si è già guadagnata la stima del pubblico.

Veronica Gentili saluta Controcorrente

“Gentili” di nome e di fatto. Negli ultimi anni ha portato grazia e moderatezza in una rete solitamente infuocata, che vivacizza i dibattiti della politica e dell’attualità di Rete4.

Classe 1982, Veronica Gentile è passata da attrice in numerosi film e a teatro, diplomata nella prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, a giornalista d’inchiesta di solida esperienza.

Così ha preso le redini di programmi di punta della rete, come Stasera Italia e Controcorrente.

Non solo volto apprezzato, ma anche firma di punta de Il Fatto Quotidiano.

Veronica Gentili e il saluto commosso a Rete 4: “Ci rivedremo altrove”

Il giorno 11 agosto ha segnato l’ultima puntata di Controcorrente per Veronica Gentili. “Questa è per me l’ultima puntata di Controcorrente e l’ultima volta qui su Rete 4” – ha salutato il pubblico con un velo di commozione.

“Ci ritroveremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente continuerà, poi a settembre ricomincerà Stasera Italia, ma per me si conclude qui”.

La giornalista ha ricevuto calorosi messaggi. Un autore le ha inviato un messaggio che lei ha condiviso sui social. “È come se avessimo frequentato il liceo insieme”.

Anche Rita Dalla Chiesa le ha formulato i migliori auguri per il suo futuro professionale. “Grazie per essere stata autentica, senza mai giudicare, sempre alla ricerca di comprensione, come hai fatto con me ogni volta che mi hai ospitata in trasmissione. Ti abbraccio forte, Veronica. Mantieniti fedele a te stessa, ovunque ti porterà il futuro. Dopo il liceo, c’è l’università”.

Come saranno Le Iene di Veronica Gentili

La giornalista prenderà il testimone di Belen Rodriguez a Le Iene, su Italia Uno, dal prossimo settembre.

Dopo oltre 1000 episodi sulla rete quattro del Biscione, diventerà uno dei volti espressione del cambiamento voluto da Pier Silvio Berlusconi. Meno infotainment (informazione e intrattenimento) e più giornalismo. Questa sarà la rivoluzione d’autunno a Le Iene, durante la quale la Gentili sarà responsabile della conduzione subentrando prima a Teo Mammuccari e poi a Max Angioni.