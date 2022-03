Salvini e i suoi 49 anni “visitando i bimbi e mamme fuggiti dalla guerra”

Matteo Salvini e i suoi 49 anni che ha aspettato di raggiungere “visitando i bimbi aggrappati ai loro zainetti e ai loro pupazzi fuggiti dalla guerra”

Matteo Salvini si dice felice per i suoi 49 anni pronti ad essere raggiunti “visitando i bimbi e mamme fuggiti dalla guerra”. Il leader della Lega posta su Facebook il bilancio del suo viaggio in Polonia fra luci ed ombre e scrive: “Affacciarmi ai miei 49 anni visitando bimbi, mamme e famiglie fuggiti dalla guerra” della Russia all’Ucraina “aggrappati ai loro zainetti e ai loro pupazzi nella stazione di Varsavia, mi spezza il cuore”.

Salvini e i suoi 49 anni di ritorno da Varsavia

E ancora: “Oggi torno a Roma, angosciato certo, ma convinto che davvero tutti possiamo fare la nostra parte, e felice di sapere che entro sera altri 50 fra bimbi e famiglie scappati dall’Ucraina partiranno in pullman per venire in Italia”. Poi Salvini aggiunge: “Ancora troppo poco, perché chi ha visto gli occhi e sentito il pianto di questi bambini, non può fermarsi: fra pochi giorni torneremo al confine con 2, 3, 4 o chissà quanti pullmini, questo dipenderà da voi e da chi darà una mano, per portare medicine, pannolini, vestitini e cibo, ma soprattutto per riportare in Italia alcune di queste famiglie, regalando loro una vita nuova, di pace e di serenità”.

“Il regalo più bello, aiutare questi bimbi”

Poi la chiosa sul suo compleanno: “Grazie di cuore per i mille auguri che mi state mandando, ma se volete farmi, anzi se vogliamo farci il regalo più bello, impegniamoci tutti, con ogni mezzo possibile, ad aiutare questi bimbi, a restituire loro futuro e sorriso. Questo sì che avvicinerà davvero la pace, ben più di quanto non possano fare polemiche, divisioni, parole di guerra, bombe, missili o carri armati. Vi voglio bene”.