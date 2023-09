Samuele Bersani contro Pomeriggio 5: il cantante chiede perdono per quanto andato in onda nella prima puntata.

Samuele Bersani si è scagliato contro Pomeriggio 5 perché infastidito da quanto andato in onda nel corso della prima puntata della nuova edizione condotta da Myrta Merlino. Cosa l’ha fatto infuriare?

Samuele Bersani contro Pomeriggio 5

Via Instagram, Samuele Bersani ha commentato la prima puntata di Pomeriggio 5. La diretta, la prima che ha visto la conduzione di Myrta Merlino, ha fatto parecchio discutere, soprattutto per le inquadrature. Non a caso, subito dopo l’appuntamento, Mediaset ha sostituto il regista Ermanno Corbella. Già dalla seconda puntata si è vista la differenza e tutto sembra essere tornato ad andare per il verso giusto. Il dettaglio che ha fatto infuriare Samuele ha a che fare proprio con la prima diretta.

Perché Samuele Bersani è infuriato con Pomeriggio 5?

La prima puntata di Pomeriggio 5 si è conclusa con un omaggio alle donne vittime di femminicidio. Mentre in sottofondo si sentiva la canzone C’è tempo di Ivano Fossati, l’inquadratura si è soffermata sui volti delle ultime donne morte per mano di un uomo: Giulia Tramontano, Emanuela Candela, Alessandra Vicentini, Martina Scialdone, Anna Scala, Iris Setti e Yrelis Pena Santana. Fin qui nulla di male, se non fosse che ad un certo punto la regia ha interrotto l’omaggio per mandare il jingle di Pomeriggio5 e la pubblicità.

Un errore che ha fatto infuriare Samuele Bersani, che via social ha condiviso il video del momento e ha aggiunto:

“Lo stacchetto pubblicitario su C’è tempo di Ivano Fossati è la metafora sonora di questo paese. Ivano Fossati, perdonali per quello che hanno fatto”.