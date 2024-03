Una bambina di soli 9 mesi è morta a San Fiorano, in provincia di Lodi, dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso. Le autorità indagano sui medici e infermieri che hanno valutato il suo caso. Disposta l’autopsia.

Bimba muore dopo le dimissioni dall’ospedale a Lodi

A San Fiorano, nel Lodigiano, una bambina di 9 mesi è morta nonostante i genitori l’avessero portata in pronto soccorso per intervenire in tempo.Qui però era stata dimessa. La bambina è arrivata all’ospedale Guglielmo da Saliceto, in gravi condizioni, infatti aveva la febbre molto alta e problemi a respirare. Rimasta sotto osservazione per un’intera nottata, è stata dimessa all’alba, poche ore dopo è deceduta fra lo sconcerto dei genitori che ora, arrabbiati, vogliono giustizia.

Bambina morta a San Fiorano, Lodi: le indagini

Le forze dell’ordine indagano su quanto accaduto. Non è la prima volta che accade un fatto simile, anzi la cronaca ne è tragicamente piena. Stando alle informazioni raccolte finora, sembra che le condizioni della bambina fossero peggiorate dopo le dimissioni, così è arrivata l’eliambulanza per il trasporto in ospedale ma non c’è stato nulla da fare ed è morta poco dopo l’arrivo.

Adesso è stata disposta l’autopsia per capire come sia morta ma soprattutto si dovrà chiarire la posizione dei medici a cui inizialmente era stata affidata.

Secondo loro non c’era nulla di preoccupante e doveva solo stare a riposo, invece la situazione era più grave di quello che sembrava. Queste al momento le informazioni trapelate, la salma della piccola ora di trova all’istituto di Medicina Legale di Pavia.