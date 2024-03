Dopo la morte di Sandra Milo, avvenuta all’età di 90 anni a causa di un tumore ai polmoni con metastasi al cervello, una foto della donna è apparsa sui social e ha creato molte polemiche.

Dopo un passato colmo di successi anche per la sua bellezza, a seguito della morte di Sandra Milo, gli eredi che curano il suo account Instagram hanno scelto di condividere una foto che non è stata apprezzata da molti fan della donna.

In occasione del primo mesiversario è stata pubblicata una foto dell’attrice in vestaglia rosa e struccata, mentre sorseggiava un caffè.

Tuttavia, la risposta della figlia Azzurra non si è fatta attendere:

«Ancora con questa storia? Neppure la conosceva, altrimenti non lo direbbe. Sappia che mia madre avrebbe voluto pubblicare un videomessaggio di auguri per i suoi followers durante le festività natalizie anche senza trucco, non avendo la forza di truccarsi, e fui io a dirle di non farlo. A ogni modo la bellezza non ha bisogno di trucco per rivelarsi, traspare dagli occhi. Evidentemente lei non ha compreso il senso della didascalia per lasciare un commento così inutile. Azzurra De Lollis».