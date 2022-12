Da giorni, ormai, non si fa che parlare del rifiuto di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023.

Nelle ultime ore, Amadeus ha deciso di vuotare il sacco, raccontando una versione completamente diversa rispetto a quella della presentatrice di Verissimo.

Sanremo 2023: Amadeus replica a Silvia Toffanin

Silvia Toffanin ha davvero rifiutato la co-conduzione del Festival di Sanremo 2023? Stando a quanto sostiene Amadeus, la verità non è quella fatta trapelare dal profilo Twitter QuiMediaset. Qualche giorno fa, l’account del Biscione cinguettava un comunicato inviato all’Ansa in cui si chiariva: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione.

È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti. Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche“. La polemica è esplosa in un lampo e l’account QuiMediaset ha cancellato il tweet.

La versione di Amadeus

Amadeus, nel corso della conferenza stampa del Capodanno di Rai1, ha chiarito:

“Il no di Silvia Toffanin al Festival era del 2020, glielo avevo chiesto quando ho fatto il mio primo Sanremo, lei aveva declinato l’invito dicendo che in quel momento non se la sentiva e di risentirci magari più avanti. Non è detto che questo possa accadere in futuro, magari glielo chiederò di nuovo e lei potrà accettare o declinare, secondo quello che si sentirà. Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno”.

Stando a quanto sostiene Amadeus, il rifiuto della Toffanin è del 2020 e non di quest’anno. Pertanto, il comunicato Mediaset è arrivato a scoppio ritardato.

Amadeus o Silvia Toffanin: chi ha mentito?

Considerando quanto successo, la domanda sorge spontanea: chi ha mentito? Amadeus o Silvia Toffanin? Al momento non è dato saperlo, ma una considerazione è d’obbligo. Negli anni, il conduttore di Sanremo ha sempre parlato senza problemi dei rifiuti ottenuti, per cui, se la conduttrice di Verissimo gli avesse rifilato un “no” anche nel 2023, lo avrebbe tranquillamente rivelato.