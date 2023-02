Sanremo 2023, c'è grande attesa per Roberto Benigni: il suo compenso è già...

Roberto Benigni salirà sul palco del teatro Ariston per parlare della Costituzione. Il suo compenso fa già discutere.

Tra gli ospiti che arriveranno sul palco del teatro Ariston, Roberto Benigni è sicuramente uno dei più attesi.

L’attore premio Oscar parlerà della nostra Costituzione. In particolare – ha fatto sapere Stefano Coletta, direttore dell’Intrattenimento di Prime Time della Rai “porterà sul palco 15 minuti di grandissimo livello per fare arrivare la Costituzione a tutti. Ci saranno momenti divertenti ma anche molto profondi”. A fare discutere in queste ultime ore è però il cachet che percepirà.