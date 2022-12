Classe 2002, Ariete è una delle artiste di spicco della generazione Z.

Al Festival di Sanremo che si terrà dal 7 all’11 febbraio 2023 la vedremo sul palco dell’Ariston per la prima volta. Nome d’arte di Arianna Del Giaccio, questa cantante si è imposta nel panorama musicale italiano con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte, rendendo Ariete portavoce del “Bedroom pop”.

Sanremo 2023, chi è Ariete: dall’album d’esordio all’Ariston

Questa artista è senz’altro un talento precocissimo. Il suo primo disco d’esordio che porta il titolo “Specchio” è stato già certificato disco d’oro e ha ottenuto ottime recensioni dalla critica, tanto che è stato inserito tra i finalisti dei migliori dischi d’esordio del Premio Tenco 2022. Al suo interno possiamo ascoltare i singoli “Castelli di lenzuola” e il brano “Cicatrici” con Madame, entrambi certificati dischi d’oro.

Dalla sala di registrazione ai live

Questo 2022 che si sta avviando alla conclusione è stato per Ariete un anno a dir poco magico. L’artista ha portato la sua musica live in un tour che ha riscosso un grande successo di pubblico, con oltre 7mila persone al Carroponte di Milano e 10mila al Rock in Roma. Ha partecipato inoltre ai progetti di Sick Luke, Night Skinny, Psicologi, Villabanks, Tananai, che l’ha voluta come unico featuring del suo progetto, e Coez, dove interpreta “Margherita” in chiave acustica nel suo “From the Rooftop 2”.